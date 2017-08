Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya Kembali Mangkir dari Persidangan

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Kasus tindak pidana dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam sebuah akta notaris oleh Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (16/8/2017).

Setelah mangkir dari dua kali panggilan sidang, seorang terdakwa yaitu Gustav Pattipeilohy akhirnya hadir.

Namun dua terdakwa lainnya, Maria Goretti Pattiwael dan Edward Seky Soeryadjaya, kembali tidak hadir dalam persidangan.

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan ketiga terdakwa dijerat dakwaan primer pasal 266 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP subsider pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 atau dakwaan kedua primer pasal 266 ayat 2 subsider pasal 263 ayat 2 dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun.

Menurut JPU, para terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta notaris Resnizar Anasrul yaitu akta No 3 tahun 2005 tertanggal 18 November 2005 yang mana akta tersebut digunakan oleh ketiga terdakwa untuk menggugat Yayasan BPSMKJB di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tentang pembatalan sertifikat tanah SMAK Dago.

Di dalam akta Resnizar Anasrul No 3 tahun 2005 tertanggal 18 November 2005 tersebut, lanjut JPU, ketiga terdakwa secara gegabah mencantumkan bahwa PLK Bandung anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Staatblaad van Nederland Indie 1926 No. 540, yang ternyata di dalam Staatblaad van Nederland Indie 1926 No 540 itu adalah pengesahan pemerintah Hindia Belanda atas pendirian Perhimpunan Belanda yang bernama Het Christelijk Lyceum (HCL) tertanggal 13 April 1925.

Padahal PLK sama sekali tidak ada kaitan hukum dan historis dengan HCL.

Menurut JPU, berdasarkan UU No 50 tahun 1960 dan SK Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C-15.HT.01.10.TH.2002 tertanggal 12 September 2002, HCL telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Usai surat dakwaan dibacakan, pada persidangan tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin Toga Napitupulu SH meminta jaksa dan pengacara untuk menghadirkan dua terdakwa lainnya yaitu Maria Goretti Pattiwael dan Edward Seky Soeryadjaya pada sidang berikutnya Rabu 23 Agustus 2017. (*)