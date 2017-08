Ridwan Kamil Ajak Anak-anak Bicara Bahasa Inggris Kepada Duta Besar Australia, Eh, Tidak Direspon

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ada momen menarik saat kunjungan Duta Besar Australia, Paul Grigson, ke Bandung Planning Gallery, Rabu (16/8/2017).

Sebelum masuk ke dalam Bandung Planning Gallery untuk melihat galeri yang baru diresmikan pada awal Agustus lalu, Ia bersama dengan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menuju Taman Sejarah untuk melihat kondisi taman tersebut.

Di Taman Sejarah, terdapat sekumpulan anak SD yang berjumlah sekira 7 orang dipandu oleh 2 orang dewasa yang diduga adalah guru mereka.

Ridwan Kamil dan Paul Grigson tampak mencoba berbincang dengan anak-anak tersebut.

"What's your name?" Ujar Ridwan Kamil mencoba membuka percakapan.

Tampak anak-anak merasa bingung, dan orang dewasa yang menemani mereka mencoba berbisik memberi arahan kepada anak-anak tersebut untuk menjawab pertanyaan Wali Kota Bandung.

Namun, anak-anak tersebut sama sekali tidak ada yang menjawab.

"Can you speak English?" Ujar Grigson mencoba ramah.

"Yes," ujar salah satu anak yang telah diarahkan oleh orang dewasa di sebelahnya.

"Where do you live?" ujar Ridwan Kamil kepada anak-anak tersebut.

Namun, anak-anak tersebut seperti kebingungan menjawab pertanyaan sang Wali Kota Bandung.

Orang dewasa di sebelahnya mencoba memberi arahan namun anak-anak tersebut tidak merespon.

Sontak Ridwan Kamil dan Paul Grigson tertawa dan meninggalkan mereka untuk menuju Bandung Planning Gallery.