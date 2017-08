Inilah 8 Keunggulan Pesawat N219 Hasil Karya Anak Bangsa

Laporan wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Purwarupa pesawat pertama N219 merupakan pesawat penumpang dengan kapasitas 19 orang dengan dua mesin turboprop.

Pesawat N219 berwarna putih dengan tulisan N219 berwarna biru tua di bagian badan pesawat.

Pesawat ini tampak gagah dengan bertuliskan "Produk anak bangsa hadir untuk negeri".

Bagian badan pesawat terdapat tulisan "produk anak bangsa hadir untuk negeri" pada pesawat N219. (TRIBUNJABAR.CO.ID/PUTRI PUSPITA)

Pesawat ini mampu terbang hingga ketinggian 8000 meter, ide dan desain dari pesawat dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia dengan pengembangan program dilakukan oleh PTDI dan Lapan.

Purwarupa pesawat pertama N219 ditenagai sepasang engine Pratt and Whitney PT6A-52 dengan kemampuan 850 shp dan daya jelajahnya 1580 NM dengan kecepatan maksimum 213 knots.

Keunggulan dari pesawat N219 yaitu :

1. Purwarupa pesawat pertama N219 didesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama wilayah perintis.

Memiliki kemampuan short take of landing dan mudah dioperasikan di daerah terpencil, bisa self starting tanpa bantuan ground support unit.