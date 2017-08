Foto di Depan Mobil First Travel yang Disita, Ibu-ibu: Kita Foto-foto Dulu Aja di Depan Mobilnya

Mobil sitaan milik bos First Travel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu per satu aset kekayaan bos PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, Andika Surachman-Anniesa Hasibuan, disita penyidik Bareskrim Polri.

Ini dilakukan setelah pasutri tersebut ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang diduga terkait penipuan dan penggelepan bisnis biro perjalanan yang dikelolanya.

Selain menyita tiga kantor utama First Travel, penyidik menyita empat mobil dan empat rumah pasutri tersebut, termasuk rumah megah di Sentul City Bogor, Jawa Barat.

"Semua sudah (digeledah dan disita). Aset utama kantor, rumah dan kendaraan. Saat ini ada anggota yang di sana (rumah Andika-Anniesa di Sentul) untuk melakukan penggeledahan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak, di kantornya, Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).

Menurut Herry, semula pihaknya menyita enam mobil diduga milik Andika-Anniesa dan atas nama kantor First Travel.

Namun, setelah ditelusuri, ternyata dua unit mobil di antaranya, Toyota Avanza dan Toyota Kijang Innova, merupakan kendaraan rental atau sewa.

Empat unit mobil milik Andika-Anniesa dan atas nama First Travel yang disita adalah Volkswagen Caravelle dengan nomor polisi F805FT, Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi F111PT, Toyota Vellfire dengan nomor polisi F777NA, dan Daihatsu Sirion warna putih dengan nomor polisi B288UAN.

"Masalah mobil ada mobil yang rental. Kami harus kembalikan kepada rental. Innova dan Avanza. Total empat unit, jadi kami masih menggali lagi mungkin ada yang sudah dijaminkan dengan orang itu, masih kami telusuri," ujarnya.

Pantauan Tribun, kini keenam mobil bos First Travel itu terparkir di halaman kantor Bareskrim Polri.