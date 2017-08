Tagar Unfollow Persib Menggema di Twitter, Ada Apa?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Tagar unfollow Persib mulai bergema sejak siang hari tadi di akun sosial media twitter, Selasa(15/8/2017).

Menurut penelusuran TribunJabar.co.id, akun twitter @mengbal lah yang pertama kali mempopulerkan tagar tersebut.

"Cung saha nu geus #unfollowpersib," tulis @mengbal di akun twitternya.

Tweet ini mendapatkan 71 kali retweet dan 20 kali tanda suka.

Selain itu tweet tersebut mendapat 148 komentar yang isinya rata-rata kecewa dengan manajemen Persib Bandung.

Mereka menulis kalau sudah tidak mengikuti akun official Persib yang menurutnya mengecewakan.

Berikut beberapa cuitan yang dihimpun oleh Tribun Jabar.

@FaktaPersibBdg : Okey, akun official yang sangat tidak berguna. Tidak ada Komunikasi sama sekali dengan bobotoh, mari kita unfollow @persib #UnFollowPersib

@LalajoPersib : kami KECEWA kepada manajemen @Persib dengan itu Mari Sukseskan Gerakan #UnfollowPersib sekarang Juga!!!

Bobotoh yang menyampaikan tagar tersebut ingin manajemen berubah ke arah yang lebih baik.

Official akun twitter Viking Persib Club tidak ketinggalan menulis walaupun dengan gaya yang berbeda.

"Social Media is all about people and their relationships. Talk to people, not to bots. Sekian, Nuhun Bati United, "tulis akun @officialvpc.