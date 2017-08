Diisukan Kena ''Reshuffle'', Begini Tanggapan Menteri Susi Pudjiastuti

TRIBUNJABAR.CO.ID- Isu reshuffle kembali berhembus. Spekulasi siapa menggantikan siapa pun sudah merebak di mana-mana.

Salah satu yang paling panas: Presisen Joko Widodo akan me-reshuffle Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Soal ini, Menteri Susi Pudjiastuti pun sudah punya jawabannya.

“Kalau misalnya saya di-reshuffle, ya saya (akan) continue with my own life,” kata Susi, dalam acara "Rosi" yang ditayangkan di Kompas TV, Kamis (3/8/2017) malam.

Susi Pudjiastuti menjelaskan, secara pribadi, dia lebih senang ketika bekerja untuk keluarganya.

Sebab dia memiliki banyak waktu untuk berkumpul dan dekat dengan keluarga.

Meski demikian, di satu sisi, ada panggilan jiwa Susi Pudjiastuti untuk dapat memberikan sesuatu bagi Indonesia.

Kini, lanjut dia, masyarakat Indonesia dapat melihat hasil kinerjanya selama ini.