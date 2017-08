VIDEO - Begini Asyiknya Slanker Sejak Slank Nyanyikan Lagu Pembuka di Konser Sehari Bersama Papua

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Begitu mendarat di panggung, Vokalis Slank, Akhadi Wira Satriaji atau karib disapa Kaka, langsung menyanyikan "I Miss You But I hate You".

Lagu pembuka di Konser Musik Bertajuk "Sehari Bersama Papua" sontak membuat Slanker bergoyang dan ikut bernyanyi.

"Apapun yang terjadi jangan pernah lelah menyebarkan virus kebaikan," kata Kaka saat memulai konser di Lapangan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) TNI AD, Jalan W R Supratman Nomor 58, Cihapit, Kota Bandung, Sabtu (12/8/2017) malam.

Dari pantauan Tribun Jabar, tampak ribuan orang memenuhi lapangan Pussenif TNI AD.

Beberapa penonton, baik laki-laki dan perempuan, pingsan saat menonton konser.

Konser musik "Sehari bersama Papua" itu digelar untuk memperke‎nalkan budaya Papua dan mempersatukan bangsa.

Slank yang menyanyikan sekira 21 lagu dan tak lupa membawakan lagu-lagu hitsnya dari mulai album pertama muncul hingga album terbaru.

Adapun lagu-lagu yang dinyanyikan pada awal penampilannya antara lain Virus, Sajojo.

Seperti diketahui, Slank merupakan grup band yang berdiri pada 1983 melegenda di Indonesia serta dengan massa pencintanya yang luar biasa. (*)