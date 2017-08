The Restaurant Trans Luxury Hotel Sajikan Makanan Taste Of Indonesia yang Menggugah Selera

Laporan wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Mencari tempat makan yang hadirkan beragam jenis makanan dengan konsep all you can eat? Datang saja ke Trans Luxury Hotel Bandung.

The Restaurant Trans Luxury Hotel hadirkan "Taste of Indonesia", di mana setiap tamu restoran bisa menikmati sajian makanan apapun disini.

The Restaurant berada di lantai tiga Trans Luxury Hotel, beragam macam hidangan disediakan dengan tampilan yang mewah.

Marketing Communication Executive, Mellya Widya Ayundha mengatakan all you can eat di The Restaurant berlaku sejak tanggal 10-20 Agustus 2017.

"Para tamu bisa menikmati rendang, sate lilit, nasi liwet, berbagai jajanan pasar, es campur dan masih banyak lagi," ujar Mellya di The Restaurant Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto No 289, Jumat (11/8/2017).

Para tamu hanya perlu membayar Rp 299.000 per orang dewasa dan Rp 150.000 per anak di bawah usia 12 tahun.

Tidak hanya makanan ala Indonesia, para tamu bisa menikmati sushi, dim sum, waffle, seafood, salad yang tentunya tidak akan rugi untuk makan malam di hotel mewah ini.

Potongan daging yang sangat empuk dan rasanya yang gurih membuat para tamu ingin terus menambah sajian daging di The Restaurant Trans Luxury Hotel. (TRIBUNJABAR.CO.ID/PUTRI PUSPITA)

Roti gandum yang harum dan teksturnya yang kasar sangat enak ketika dinikmati bersama sayuran di The Restaurant Trans Luxury Hotel. (TRIBUNJABAR.CO.ID/PUTRI PUSPITA)

Dessert pudding rasa strawberry, coklat dan green tea sangat nikmat dan lembut di lidah di The Restaurant Trans Luxury Hotel. (TRIBUNJABAR.CO.ID/PUTRI PUSPITA)