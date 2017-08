Suzuki Jimny Generasi Ketiga Akhirnya Dijual, Ini Harganya

Suzuki Jimny 4x4 yang diluncurkan ini merupakan Suzuki Jimny generasi ketiga dan hanya tersedia dalam varian transmisi matik (A/T) yang diimpor utuh (CBU) dari Jepang.

Laporan wartawan Tribun Jabar, Choirul Arifin

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Setelah diperkenalkan di ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016 lalu, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) akhirnya secara eksklusif menghadirkan generasi terbaru off-road 4x4 legendaris di Indonesia ini, melalui prosesi peluncuran di hari ketiga GIIAS 2017, Sabtu (12/8/2017) petang.

Jimny 4x4 yang diluncurkan ini merupakan Suzuki Jimny generasi ketiga dan hanya tersedia dalam varian transmisi matik (A/T) yang diimpor utuh (CBU) dari Jepang, dengan tingkat kepraktisan yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya.

Seperti dua generasi Jimny 4x4 yang mengaspal sebelumnya, Jimny 4x4 generasi ketiga masih tetap menawarkan karakteristik kuat untuk menaklukkan medan off-road.

Suzuki banyak melakukan pembaruan pada Suzuki Jimny generasi ketiga ini untuk menjawab fungsi Sport Utility Vehicle (SUV) untuk penggunaan sehari-hari pemiliknya.

"Sejak generasi pertamanya, Suzuki Jimny telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia," ungkap Setiawan Surya – 4W Deputy Managing Director PT SIS.

"Melalui generasi ketiga ini, Suzuki mengemas Jimny sebagai kendaraan yang stylish namun kuat dan mengkombinasikannya dengan berbagai kepraktisan mengemudi yang menawarkan nilai tambah bagi pemiliknya."

Pihaknya memasarkan Jimny 4x4 terbaru ini dalam edisi terbatas, hanya 88 unit.

Mobil ini ditawarkan dengan harga Rp 285.000.000 untuk tipe A/T dengan harga on the road Jabodetabek dalam dua pilihan warna, yakni Superior White dan Bluish Black 3.

Konsumen yang telah menginden mobil ini akan mulai menerima unitnya di bulan September 2017.