Bunda Iffet Ulang Tahun ke-80, Inilah Ucapan Spesial Dari Konser "Semalam Bersama Papua"

Bunda Iffet mengenakan kerudung berwarna hitam dan jaket berwarna coklat sembari mengangkat tangan, di Lapangan Pussenif TNI AD, Jalan WR Supratman No 58, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Sabtu (12/8/2017) malam.

Laporan wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Beberapa orang dari panggung konser bertajuk "Semalam Bersama Papua" secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Iffet Veceha Siddharta atau karib disapa Bunda Iffet.

Bunda Iffet, ibunda dari Bimbim sang drummer Slank memasuki usianya yang ke-80 tahun pada 12 Agustus 2017.

Dari pantauan TribunJabar.co.id, terdengar ucapan selamat ulang tahun yang ditujukan untuk perempuan berkacamata itu.

Terlihat personel Band senior Black Brother menyalaminya.

Bunda Iffet tampak mengenakan kerudung berwarna hitam dan jaket berwarna coklat sambil mengangkat tangan usai terdengar ucapat selamat ulang tahun.

Sekilas Tampak Biasa Saja,Tapi Ternyata Harga Sandal 5 Artis Ini Bisa Buat Beli Tiket ke Eropa Lho! https://t.co/wX40yZOn6R via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 13, 2017

"Happy Birthday to you. Selamat Ulang Tahun Bunda," ujar seseorang yang membawa kue ulang tahun, di Lapangan Pussenif TNI AD, Jalan WR Supratman No 58, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Sabtu (12/8/2017) malam.

Bunda Iffet, yang menjadi manajer grup musik Slank memperoleh ucapan selamat ulang tahun dari penonton.

"Bunda, terus semangat, panjang umur," teriak suara dari penonton.

Seperti diketahui, perempuan kelahiran Jakarta 12 Agustus 1937 tersebut telah bertahun-tahun menjadi manajer grup musik rock Slank yang beberapa personelnya sempat menjadi pecandu narkoba.