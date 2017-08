Kemeriahan Grand Opening Oriskin Bandung

TRIBUNJABAR.CO.ID - Oriskin hadir dengan mengintegrasikan kebutuhan wanita Indonesia untuk cantik secara menyeluruh dengan kualitas perawatan yang terbaik.

Oriskin menjadi satu solusi bagi wanita yang menghendaki kualitas perawatan kulit menyeluruh dan terbaik.

Visi & misi kami menjadi ultimate Beauty care yang akan merawat dan mempercantik wanita Bandung dan tentunya menghadirkan perawatan kecantikan terbaik dengan teknologi terdepan, dermatologis yang berpengalaman dan menggunakan produk-produk andalan berstandar Internasional.

Yang membedakan Oriskin dengan yg lain, adalah karena Oriskin merupakan Integrated ultimate Beauty care yang akan merawat dan mempercantik wanita Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki, memberikan pelayanan treatment secara menyeluruh dgn teknologi terbaik dari Amerika, Dermatologis berpengalaman dan Produk yg mendunia yang menjadikan oriskin siap meningkatkan kecantikan natural anda.

Oriskin hingga kini sudah memiliki 18 cabang klinik yang tersebar di seluruh Indonesia dan akan terus berkembang dan bertambah.

Dan pada hari ini, sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Orisikin mengadakan Grand Opening di Kota Bandung yang bertempat di Jl. Cihampelas No. 42 Bandung.

Kegiatan Opening Oriskin di isi oleh:

•MC by : Eka Beben

•Make up artist by : Monica Yops

•Fashion show by : This Is April

•Finalis Brand Ambasador Oriskin Bandung : Jessica, Evrilia, Eka Sri Mulyati, Arfita, dan Ginantasya.

Grand Opening Oriskin Bandung di hadiri oleh Ibu Erlisa selaku Direktur Marketing, Dokter Rimenda sebagai Dokter Kepala Oriskin, dan Bapak Rezky yang menjabat Direktur Operasional.

Acara ini di support oleh: Murad, Nailtrix, Celebrity Fitness, This Is April, Happy Puppy, Hijabers United, Line Dance, Everbest, Fave Hotel Braga, Teosyal, BCA, Mandiri, Radio Raka dan Sonora FM, Telkomsel, Monica Yops MUA.

Di klinik Oriskin kami menawarkan beragam perawatan kecantikan dan kesehatan yang ditangani oleh para dokter & tenaga ahli profesional dibidang kecantikan.Treatment yang di tawarkan Oriskin ialah Skin Treatment, body Treatment, Hair Treatment & Nail Treatment.

Adapun segmen pasar kami adalah Midlle High, pria dan wanita yang dinamis, berintelektual tinggi yang menghendaki kualitas perawatan kulit menyeluruh dengan kualitas treatment terbaik.

Keunggulan kami adalah kami adalah klinik yg menggunakan Sistem Memberhip, bertujuan agar setiap wanita dapat merawat kecantikannya setiap saat dengan standard terbaik dan harga yang bersahabat.

Untuk Opening Oriskin Bandung kami memberikan Promo Spesial yaitu Diskon 50% all treatment dan produk sampai akhir Agustus 2017.