BNI Salurkan Bantuan Sosial PKH Non Tunai dari Program Kementerian Sosial

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - BNI secara konsisten terus menyalurkan bantuan sosial PKH Non Tunai dari program Kementerian Sosial yang saat ini sudah memasuki periode ke tiga tahun 2017.

Di Kecamatan Lembang, penyaluran dilaksanakan pada hari Kamis 10 Agustus 2017.

Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Sosial Ibu Khofifah Indar Parawansa, jajaran kementrian sosial serta Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat.

Sebagaimana diketahui Penyaluran PKH non tunai kali ini menggunakan pola baru berupa layanan produk dan jasa perbankan BNI dari sebelumnya yang diberikan tunai.

Pada pola baru ini, penerima manfaat PKH mendapatkan buku tabungan sekaligus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dimana di dalam kartu tersebut sudah berisi nominal sejumlah uang bantuan sosial dari Kementrian Sosial, atau dengan kata lain KKS tersebut berfungsi sebagai kartu Debit ATM bagi penerima PKH.

Secara simbolis, Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III 2017 diberikan kepada 10 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan dana bantuan yang diterima sebesar Rp 500.000.

Selain Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial, secara simbolis BNI memberikan bantuan kepada 10 Siswa berprestasi dengan dana bantuan masing masing Rp 250.000.

Pada kesempatan tersebut, Ibu Mensos menyampaikan pesan pesan moril serta motivasi kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar para KPM memiliki semangat yang tinggi dan tidak mudah menyerah, memiliki cita cita yang tinggi dan secara bijak menggunakan dana bantuan tersebut untuk keperluan-keperluan yang bermanfaat, seperti untuk biaya sekolah sehingga kelak anak anak mereka menjadi orang orang yang penting.

Selain mendapatkan bantuan langsung yang dapat dicairkan melalui agen-agen46 BNI dan ATM yang telah disediakan BNI, dalam sambutannya, Head of network and services BNI wilayah Bandung, Oktovianus Pardede menyampaikan bahwa para penerima manfaat dapat mencairkan dana bantuan sosial yang diterimanya melalui Bank Himbara baik melalui Jaringan Agen Bank, ATM serta Kantor Cabang yang tersebar diseluruh Indonesia, dengan jumlah jaringan Agen lebih dari 191 Ribu, ATM Bank sebanyak 60 Ribu Unit, dan Kantor Cabang sebanyak 18 Ribu Outlet, dengan Jumlah kekuatan Jaringan Bank Himbara yang cukup banyak dan luas diharapkan dapat mengakomodir penyaluran bantuan PKH Non Tunai tersebut.

Agen46 adalah mitra BNI (perorangan atau badan hukum yang telah bekerjasama dengan BNI) untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat (Layanan Laku Pandai, Layanan LKD dan Layanan e-Payment).

Hingga Juli 2017 BNI Kantor Wilayah Bandung telah memiliki sebanyak 3.434 Agen46 yang tersebar di seluruh kota di Jawa Barat (excl. Jabodetabek dan karawang).

Agen46 bisa digunakan untuk pencairan Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM baik untuk Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ataupun Bantuan Pangan Non Tunai.