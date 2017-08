Ini Harga Mitsubishi Expander yang Digadang-gadang sebagai Pembunuh Avanza

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi megeluarkan informasi mengenai varian dan kisaran harga dari Xpander dalam pameran otomotif nasional di Tangerang, Kamis (10/8/2017).

MPV sejuta umat ini dipasarkan dengan enam varian yang siap menjadi pilihan masyarakat di Indonesia.

Mulai dari GLX M/T, GLS M/T, Exceed M/T, Exceed A/T, Sport A/T, dan Ultimate A/T. Semuanya menggunakan mesin 1.500 cc MIVEC DOHC, dengan sistem transmisi lima percepatan manual dan empat otomatis.

Mobil yang dibuat dari kolaborasi SUV dan MPV ini dikembangkan menjadi sebuah "Next Generation MPV".

Chief Executive Officer Mitsubishi motors Corportaion (MMC) Osamu Masuko, mengaku optimistis dengan kehadiran Xpander, karena akhirnya Mitsubishi bisa terlibat di segmen pasar yang besar.

"Segmen MPV sangat besar, meski ini pertama untuk Mitsubishi tapi kami berbeda dengan (MPV) kompetitor. Mobil ini benar-benar dikembangkan dari new concept car," ujar Masuko kepada dalam sesi konferensi pers di Tangerang, Kamis (10/8/2017).

Berikut harga resmi Xpander di Jakarta:

1 . Xpander Ultimate A/T Rp 245,350.00

2. Xpander Sport A/T Rp 237.150.000

3. Xpander Exceed A/T Rp 224,950.000