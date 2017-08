Marcello Tahitoe Ditangkap Karena Ganja, Kekasihnya Masih Bungkam

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Kabar tertangkapnya penyanyi Marcello Tahitoe atau Ello, sudah sampai ke telinga sang kekasih, artis peran Aurelie Moeremans.

Ello dikabarkan tangkap polisi terkait kepemilikan ganja, Kamis (10/8/2017) pagi.

"Aurelie sudah tahu (Ello ditangkap) kayaknya, nggak mungkin lah nggak tahu," kata Petra, manajer Ello saat dihubungi Tribunnews, Kamis (10/8/2017).

Aurelie yang tengah terlibat proses syuting, pun jadi sasaran awak media.

Baca: Sesumbar, Striker Anyar Arema FC Akui Sudah Tahu Taktik Persib Bandung

Kata Petra, Aurelie masih enggan menjawab pertanyaan tentang kasus yang melibatkan Ello.

"Dia (Aurelie) ditelepon-in (wartawan) juga katanya, sampai mau syuting juga masih ditelponin. Dia juga nggak ngangkat-ngangkat katanya, nggak tahu juga deh tuh," pungkas Petra.

Miris, Bocah yang Barusan Lulus SD Melahirkan dan Bayinya Ditinggal Begitu Saja di Kebun Sawit https://t.co/Jw9CbTXlvJ via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 10, 2017

Hingga Kamis siang, Tribunnews pun belum berhasil menghubungi dara cantik kelahiran Brussel, Belgia 23 tahun lalu itu.

Baca: Berkunjung ke Istana Kepresidenan, Agus Yudhoyono Disuguhi Gudeg dan Bubur Lemu Masakan Gibran

Unggahan terbaru Aurelie bersama Ello di akun Instagramnya, yakni pada pada Senin (7/8/2017) lalu.

Unggahan foto hitam putih tersebut pun disisipkan kutipan romantis.

"I love you always, no matther what," tulis Aurelie.