Ketua Klub Persipo: Pemkab Purwakarta Beri Bantuan kepada Klub Rp 400 Juta

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, PURWAKARTA - Klub sepakbola legendaris asal Purwakarta, Persipo mulai berlaga di Liga 3 PSSI.

Laga perdana Persipo pada Rabu (9/8) melawan Persikas Subang berakhir dengan skor kacamata.

"Persipo sudah berlaga di Liga 3. Kemarin lawan Persikas, berakhir imbang," ujar Ketua Persipo, Saefudin di Purwakarta, Kamis (10/8).

Berlaga di Liga 3 sekaligus menepis tudingan Pemkab Purwakarta tidak membiayai Persipo, klub yang pada masanya melahirkan pemain yang merumput bersama Persib Bandung seperti Salim Alaydrus hingga Shahar Ginanjar itu.

"Persipo dapat kucuran dana dari Pemkab Purwakarta, nilainya sekitar Rp 400 juta. Itu untuk semua keperluan berlaga di Liga 3. Kami mohon doanya agar Persipo berprestasi di Liga 3," kata Saefudin.

Di Liga 3, Persipo tergabung dalam grup G bersama Persipasi, Persikas, Benpica, Loreng FC, Blasters Kudjang dan akan menjalani setiap laga di Stadion Mini Suandadipura, Kabupaten Karawang. Adapun jadwal laga Persipo adalah sebagai berikut:

Persipo VS Benfica :

Jumat 11 Agustus pukul 15.30

Persipasi Vs Persipo :

Sabtu 12 Agustus pukul 15.30

Loreng FC Vs Persipo :

Kamis 17 Agustus pukul 13.15

Persipo Vs Blasters Kudjang :

Jumat 18 Agustus pukul 13.15

"Semua pemain Persipo adalah pemain lokal asal Purwakarta," ujar Saefudin. (men)