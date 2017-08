Ketika Ezechiel Gabung di Persib, Essien Unggah Foto Ini - Drogba Pun Beri Komentar Begini

TRIBUNJABAR.CO.ID - Gaya Michael Essien, sang marquee player di skuat Persib ini memang sejak awal gabung sepertinya suka humor.

Terbukti saat mulai ramai dibicarakan warga Indonesia, khususnya para suporter Persib alias bobotoh, karena masuk Persib Essien terungkap kerap jahil kepada rekan setimnya dengan menggunakan karet gelang.

Kini ketika orang ramai membicarakan pemain baru Persib, Ezechiel Aliadjim N'Douassel, Essien yang pernah bela klub-klub besar seperti Chelsea dan Real Madrid itu malah mengunggah foto yang mengundang orang netizen tertawa atau geleng-gelang kepala.

Baca: Rumah Karya Soekarno Tetap Berdiri Tegak Walau Dihimpit Gedung Tinggi

Sepertinya bagi pemain kelahiran Accra, Ghana ini, aksi yang dilakukannya saat itu lapangan itu adalah sebuah hal yang baik untuk kebugaran tubuhnya di sela latihan.

Namun ketika adegan gayanya ada yang mendokumentasikan, lalu Essien sendiri yang mengunggahnya di akun instagramnya, jadi terasa lain.

Tak sedikit netizen yang terhibur dengan unggahan foto tersebut.

Selain menguggah fotonya, pemain dijuluki Bison ini juga menuliskan pesannya.

"Little time for some Yoga exercise. . . . emoji," tulis Essien dalam akun instargramnya, @iam_ess.