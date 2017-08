Nama Anda Mengandung 8 Kata ini? Ada Diskon yang Bikin Perut Kenyang Nih

TRIBUNJABAR.CO.ID - Nama Anda mengandung elemen kata Agus, Ina, Dewi, Ira, Ika, Ria, Ana, atau Putri?

Selamat, Anda termasuk orang yang beruntung mendapatkan diskon di Wingstop.

Dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Wingstop memberikan diskon 45 persen bagi orang-orang yang namanya mengandung 8 elemen kata di atas.

Diskon ini berlaku dari tanggal 8 hingga 17 Agustus 2017.

Informasi ini dibagikan oleh akun Instagram ofisial Wingstop Indonesia.

"Lucky Names is back for the Great Independence Month! You've voted, we've chosen. Enjoy 45% OFF on 17 Crunchy Wings for all of you with any of these name elements: Agus, Ina, Dewi, Ira, Ika, Ria, Ana and Putri. Tag them all," tulis akun Instagram @WingstopID.

Jika ingin mendapatkan potongan harga tersebut, jangan lupa membawa kartu identitas (KTP, SIM, atau kartu pelajar) yang valid.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa melihat akun Twitter, Facebook, Instagram, atau Line @WingstopID.

Bagi warga Bandung, outlet Wingstop berada di Paskal Mall 23 Paskal, Level 1- Paskal Hyper Square, Jalan Pasirkaliki No 25-27, bandung.

Daftar outlet kota lain bisa dilihat di tautan berikut ini.