Inilah Pidato Soekarno yang Menginspirasi Bangsa Asia dan Afrika

Laporan wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Presiden Soekarno menjadi tokoh yang membuka Konferensi Asia Afrika pada 18 April 1955 silam.

Pada pembukaan konferensi tersebut, Soekarno berpidato di hadapan delegasi peserta KAA, delegasi negara peninjau, dan jurnalis dari berbagai negara.

Pidato tersebut dikenal dengan judul ‘Let The New Asia and Africa be Born’.

Pidato Soekarno disebut-sebut sebagai pidato yang menginspirasi negara-negara Asia dan Afrika untuk bekerja sama berkontribusi dalam perdamaian dunia.

“Pidato beliau (Soekarno) juga pernah menyampaikan konsep unity and diversity. Kita kan berbeda-beda, tapi kita hidup dalam damai. Itu yang membuat kita terus memajukan perdamaian dan kerja sama antara kita,” ujar Meinarti Fauzie, Kepala Museum KAA kepada Tribun Jabar ketika menjelaskan makna pidato Soekarno di pembukaan KAA 1955, Rabu (9/8/2017).

Meinarti Fauzie juga menceritakan jika pesan dari pidato tersebut terinspirasi dari konsep Bhinneka Tunggal Ika.

Soekarno, kata Meinarti Fauzie, menggambarkan Bangsa Asia dan Afrika sangat majemuk sebagaimana di Indonesia.

Menurut Meinarti Fauzie, kharisma Soekarno saat berpidato juga menambah kesan para delegasi yang mendengar pidato tersebut hingga dibuatnya kagum.

Berikut beberapa penggalan dari pidato Soekarno yang terdokumentasikan di buku ‘Sejarah Konperensi Asia-Afrika’ yang ditulis oleh Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia.

“Tidak ada tugas yang lebih urgent daripada memelihara perdamaian. Tanpa perdamaian kemerdekaan kita tak banyak faedahnya. Pemulihan dan pembangunan negeri-negeri kita akan sedikit sekali artinya. Revolusi-revolusi kita akan tak mendapat kesempatan melanjutkan perjalanannya,”

“Ini bukan Konferensi Islam, bukan Konferensi Kristen, pun bukan Konferensi agama Buddha. Ini bukan pertemuan Bangsa Melayu, atau Bangsa Arab ataupun bangsa-bangsa Indo-Arya. Konferensi ini pun bukan perkumpulan yang menyendiri, bukan suatu blok yang hendak menentang blok yang lain. Konferensi ini adalah suatu badan yang berpendirian luas dan toleran yang berusaha memberi kesan kepada dunia bahwa semua orang dan semua negeri berhak mempunyai tempat sendiri di kolong langit ini,”

“Saya tahu bahwa di Asia dan Afrika terdapat perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan lebih banyak daripada di benua-benua lainnya di dunia ini. Tetapi bukanlah itu sudah sewajarnya! Asia dan Afrika semenjak purbakala adalah tempat kelahiran keyakinan-keyakinan dan cita-cita yang kini telah tersebar di seluruh dunia,”

Pidato ini disebut-sebut sebagai satu di antara pidato Soekarno yang mempengaruhi banyak negara di Asia dan Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian dunia.