Raline Shah Resmi Diangkat Jadi Direktur Airasia, Pose Rangkulannya Justru Jadi Perhatian Netter

TRIBUNJABAR.CO.ID - Kabar terbaru datang dari artis peran Raline Shah.

Wanita berusia 32 tahun ini resmi diangkat jadi direktur pada perusahaan penerbangan AirAsia unit Indonesia.

Hal tersebut diumumkan oleh CEO AirAisia, Tony Fernandes dalam akun instagramnya.

Pemilik penerbangan asal Malaysia ini mengunggah foto dirinya tengah berpose dengan Raline.

Dari foto itu terlihat Raline menggunakan pakaian berwarna merah dengan outer hitam.

Sementara, Tony Fernandes memakai baju batik nuansa hitam dan merah.

Pada kolom keterangan, Tony menulis "Our new director in Airasia Indonesia @ralineshah.



Smart creative humble.



A real coup readying our company for IPO"

Tony menyebut istilah IPO dalam kolom keterangannya.