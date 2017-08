Maitimo Tak Mau Kalah dari Essien, Lakukan Hal Sama Usai Cetak Gol - Netizen: Hancurkan Gawang Arema

TRIBUNJABAR.CO.ID - Setelah tekuk PS TNI dengan skor 3-1, sejumlah pemain Persib Bandung seakan mendapat kepercayaan diri baru.

Terbukti sejumlah pemain Maung Bandung itu kembali berani mengunggah foto-foto keberhasilannya di akun media sosialnya.

Satu diantaranya dilakukan Essien.

Baca: Usai Cetak Gol, Essien Unggah Foto Ini di Akunnya, Netizen : Amazing Gol, Super Header

Selain Essien, gelandang serang Persib yang mampu jadi striker, Raphael Maitimo pun menghunggah foto terbarunya di akun instagram pribadinya.

Kegembiraan dan rasa percaya diri Maitimo usai laga tidak lah berlebihan.

Pasalnya, Maitimo berhasil menciptakan dua gol untuk Persib.

"Think positive, speak positive, behave positive and good results will come eventually! Happy with the goals but even more happier with the win over Ps Tni and the way how we played as a team!

Brappp Brappp . . . ! Hatur nuhun untuk support . . . ! #MaungTimo #NegativePeopleOut #ClownsOut

#BravoPersib #ForColey," tulis Maitimo di akun instagramnya, @raphaelmaitimo.

Melihat unggahan Maitimo tersebut, netizen pun ramai memberi komentar.