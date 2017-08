Ada Empat Tahap Daur Ulang Sampah Plastik Jadi Biji Plastik

Proses penjemuran daur ulang sampah plastik kemasan di Jalan Soekarno Hatta, Kampung Parakan Saat 1 no 9A, RT 01 RW 01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung.

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Sampah botol dan gelas plastik bisa didaur ulang dan ternyata bisa menghasilkan uang serta jadi sumber bisnis.

Seperti yang terjadi di Jalan Soekarno Hatta, Kampung Parakan Saat 1 no 9A, RT 01 RW 01, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung.

Usaha daur ulang sampah plastik di tempat itu kini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu Karyawan CV Mitra Mandiri, Ucu Sukmana.

"Berkat adanya usaha ini, masyarakat di sini ekonominya lumayan bisa terbantu," ujar Ucu Sukmana Kepada TribunJabar.co.id, di pabriknya, Senin (7/8/2017).



Untuk dapat melakukan bisnis daur ulang sampah plastik tersebut, berikut empat tahan untuk mendaur ulang sampah bekas botol dan gelas plastik :



1.Pengumpulan botol atau gelas plastik



Botol atau gelas plastik dikumpulkan dari pemulung yang setiap harinya disetorkan dan dibayar per kilogram dan dihargai Rp 5.000 per kilogram, sedangkan untuk plastik bekas mainan, bekas botol shampoo, ember, serta toples bekas kue, seharga Rp 2000 per kilogram.



2. Penyortiran



Penyortiran dilakukan setelah sampah botol dan gelas plastik dikumpulkan lalu dipisahkan supaya warna tidak tercampur saat proses penggilingan.

3. Penggilingan



Setelah itu dilakukan penyortiran lalu dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin perajang supaya sampah plastik menjadi bentuk ukuran kecil atau dikenal dengan sebutan biji plastik.



Sampah kemasan plastik tersebut dimasukan ke dalan mesin dengan campuran air bersih supaya menjadi sampah yang lembut dan bersih.

4. Penjemuran



Penjemuran dilakukan setelah proses penggilingan dan bekas sampah botol plastik tersebut harus sudah menjadi biji plastik yang bersih.



Biji plastik tersebut dijemur kurang lebih selama 7 jam hingga 8 jam.



Itulah empat tahap cara mendaur ulang sampah plastik.(*)