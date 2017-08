Kolektor Filateli Bisa Dapatkan Prangko Coeloyne Marthae di Tempat Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Bagi Anda kolektor filateli, sekarang bisa mendapatkan paket spesial prangko seri Anggrek Coelogyne marthae di seluruh gerai Martha Tilaar Shop.

Sebagai informasi, Coelogyne marthae S.E.C Sierra adalah jenis anggrek baru dan langka.

Anggrek tersebut hidup secara endemik di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan bagian barat.

Sangatlah menarik jika kita mengetahu dar mama pemberian nama Coelogyne marthae S.E.C Sierra berasal.

Terungkap, Inilah Makanan Penyebab Maag Akut Dokter Ryan Thamrin https://t.co/kq3LKMlsMA via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 6, 2017

Pemberian nama Coelogyne marthae S.E.C Sierra merupakan suatu bentuk penghargaan kepada Ibu HC DR Martha Tilaar dari The National Herbarium of The Netherlands.

Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Ibu HC DR Martha Tilaar mendirikan Martha Tilaar Chair di Leiden University.

"Prangko Coelogyne marthae S.E.C merupakan bagian dari prangko seri khusus PT Pos Indonesia seri anggrek yang berjumlah 34 jenis," ujar Tata Sugiarta, selaku Manager Marketing Communication PT Pos Indonesia, sekaligus desainer Prangko Seri Dua Abad Kebun Raya Bogor, Minggu (6/8/2017), di Trans Hotel Bandung.

Khusus untuk prangko bunga anggrek spesies Coelogyne marthae dijadikan prangko khusus yang diangkat menjadi Sampul Hari Pertama (SHP) yang diresmikan pada 18 Mei lalu.

Bukan Sapi atau Kambing, Lewat Ternak Ini Seorang Mahasiswa Mampu Hasilkan Rp 88 Juta Per Bulan! https://t.co/AhsCztYiK6 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 6, 2017

Sampul Hari Pertama ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mewakili Presiden RI yang berhalangan hadir.

Prangko yang dijadikan Sampul Hari Pertama juga menjadi prangko yang mewakili negara dan disampaikan kepada organisasi prangko sedunia, yaitu UPU (Universal Postal Union) yang berada di Swiss.