Despacito Berhasil Menduduki Posisi Pertama Video Terbanyak Ditonton di YouTube

TRIBUNJABAR.CO.ID - Belum ada sebulan lalu, lagu Despacito dikabarkan menjadi lagu yang paling banyak didengar lewat music streaming.

Ini single gubahan Luis Fonsi dan Daddy Yankee memecahkan rekor lagi dengan menjadi lagu yang videoklipnya paling banyak ditonton di YouTube sepanjang masa.

Saat artikel ini dibuat, jumlah viewers video klip tersebut ada di angka 3.028.823.193 atau 3 miliar lebih sedikit.

Beberapa juta lebih banyak dari pemegang rekor sebelumnya, Wiz Khalifa dengan lagu See You Again yang dibawakan bersama Charlie Puth.

Yang kerennya adalah, video ini baru di-upload ke YouTube Januari lalu. Ya, cuma butuh 7 bulan untuk Luis Fonsi dan Daddy Yankee untuk mencapai puncak YouTube.

Mengetahui kabar pemecahan rekor ini, Daddy Yankee berterima kasih kepada YouTube.

“Terima kasih YouTube atas kesuksesan lagu Despacito ini. Gue sadar betapa berpengaruhnya media ini. Industri musiK berubah. Hukum dalam bermusik juga sudah berubah. Dan YouTube punya peran besar dan gue menyadarinya. Memecahkan rekor ini sangat luar biasa dan gue senang bisa terus menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama,” kata Daddy kepada Billboard.

Despacito juga menuai sukses lagi di tangga musik Billboard. Selama 12 pekan ia berada dipuncak tangga lagu Billboard Hot 100.

Lagu yang berarti “Slowly” ini menjadi lagu pertama yang berada di puncak itu setelah lagu Macarena yang hits pada 1996. (Tribunnews.com)