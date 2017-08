Pemain Persib Bandung Ramai-ramai Ucapkan Salam Perpisahan untuk Carlton Cole

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Carlton Cole secara resmi bukan lagi bagian dari Persib Bandung di Liga 1.

Kepastian ini didapat, setelah dalam laman resmi Persib menyatakan bahwa Cole sudah mendatatangani surat berakhirnya kerjasama di Graha Persib, Jumaat(4/8/2017).

Dukungan dan ucapan terima kasih pun mengalir dari berbagai pihak.

Bukan saja dari Bobotoh, namun mantan rekan setimnya saat berseragam Persib, memberikan dukungan dan ucapan terima kasih kepada pemilik nomor punggung 12 tersebut.

Pantauan TribunJabar.co.id ada tiga pemain Persib yang menuliskan rasa terima kasihnya kepada Cole melalui akun Instagram mereka masing-masing.

I Made Wirawan, Raphael Maitimo, Vladimir Vujovic, serta Billy Panji Keraf mengunggah foto kebersamaannya ketika berseragam Maung Bandung.

Berikut kutipan ketiga pemain tersebut yang berhasil dihimpun oleh TribunJabar.co.id.

@made_wiarawan : "Good luck bro @iamcarltoncole n thank u for the short yet valuable journey together, till we meet again