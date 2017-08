Sudah Buka-Bukaan, Afif Kalla Mantan Laudya Cynthia Bella Tunangan dengan Tistha Nurma?

TRIBUNJABAR.CO.ID - Laudya Cynthia Bella seperti sudah bisa move on dari kegagalan masa lalunya dengan Afifudin Kalla alias Afif Kalla.

Aktris yang akrab disapa Bella itu bahkan diketahui sudah punya pacar baru seorang pengusaha asal Malaysia bernama Engku Emran.

Di tengah kebahagiaan kabar asmara Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran itu, justru terselip kabar soal Afif Kalla yang kini disebut-sebut berpacaran dengan aktris Tistha Nurma.

Tistha Nurma sendiri merupakan seorang aktris sekaligus produser film.

Ia mengawali karier aktingnya lewat film Romansa: Gending Cinta di Tanah Turki yang juga dibintangi oleh Vicky Shu dan Ramon Y Tungka.

Kedekatan Tistha Nurma dan Afif Kalla itu beredar lewat video yang diunggah akun @lambe_turah, akhir-akhir ini.

Hubungan mereka pertama kali diketahui dari unggahan Tistha di fitur story akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan kiriman bunga dari Afif Kalla.

"Good luck untuk sidang besok! Hope this flower can help," begitu ucapan yang ada di kertas tersebut.

Tistha Nurma mendapat kiriman bunga dari mantan pacar Laudya Cynthia Bella, Afif Kalla.

Tak lama setelah itu, beredar video sedang ada perayaan antara Tistha Nurma dan Afif Kalla yang diduga menggelar acara pertunangan.

"Ini bukan acara selametan wisudaan khan yesss. Saat mantan dah bikin acara duluan. Daaan akhirnya masuk beneran," tulis akun @lambe_turah sebagai keterangan video unggahannya.

Sontak hal tersebut pun mengejutkan netizen melihat kemesraan mantan pacar Bella dan Tistha Nurma tersebut.

Rupanya banyak yang justru menganggap wajah Tistha Nurma mirip dengan Laudya Cynthia Bella.

