Michael Essien Jadi Model Brand Endorsement, Netizen: Senjata Baru, Semangat Baru

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Apparel olahraga asal Jerman menggaet bintang Persib Bandung Michael Essien untuk model endorsement.

Di akun Instagram pribadinya @iam_ess, Essien berfoto dengan sepatu sepak bola seri Ocean Strom dengan mengenakan kaos putih dari apparel olaharaga tersebut.

Sepatu sepak bola seri Ocean Strom dari apparel itu juga dipakai oleh Mezut Ozil dan Marc Klok.

Mezut Ozil dan Marc Klok juga digaet sebagai model brand endorsement produk apparel asal Jerman itu.

Ini adalah foto yang diunggah Essien di akun instagram pribadinya:

Postingan Essien itu dikomentari oleh netizen yang berharap mantan pemain Chelsea itu bisa memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung yang tengah terpuruk.

iam_agummahlanbaihaqi Senjata baru semangat baru!

rabiawalansyah Like a mesut ozil post.

syamsutri1953 Kasih yang terbaik untuk Persib.

anggangrha_ More strong essien.

abdulrachman632I BELIEVE YOU FOR PERSIB, come on show quality.