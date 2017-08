Mantan Pacar Aurel Hermansyah Dikaruniai Anak Pertama, Ternyata Tanggal Lahirnya Bikin Netter Heran

TRIBUNJABAR.CO.ID - Mantan pacar Aurel Hermansyah, Tommy Rumengan, sedang diliputi kebahagiaan.

Menikah dengan Amelia Clarissa pada 8 Oktober 2016 lalu, Tommy dan istri kini tengah menunggu kelahiran sang buah hati.

Hal tersebut diungkapkan di akun Instagram milik Tommy maupun Amelia.

Pada 6 Desember 2016 lalu, Tommy mengunggah foto hasil USG istrinya di Instagram.

"Our junior soon," tulis Tommy sebagai caption unggahan tersebut.

Postingan itu pun langsung dibanjiri ucapan selamat dari netizen.

"Alhamdulillah congrats tom dan amel."

"Congrats kak Tom & Mel."

"Congratulationnn both of you."