Bukan untuk Jalan-jalan Bareng Raisa, Ternyata Pengeluaran Terbesar Hamish Daud adalah untuk Ini

TRIBUNJABAR.CO.ID - Artis peran dan model Hamish Daud (37) mengatakan bahwa pengeluaran terbesarnya setiap bulan adalah untuk makanan yang disebutnya makanan sehat.

Hamish mengaku senang membuat sendiri makanan sehat.

"I love to cook. Aku senang makanan sehat, jadi sering ke supermarket. Fresh food itu enggak murah ya. Maksudnya, lebih enak atau gampang makan di warung, tapi ujungnya it's not healthy untuk setiap hari dikonsumsi," tutur Hamish dalam wawancara ketika ia hadir pada sebuah acara di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

"Kita harus menjaga kesehatan kita, karena itu juga buat entertainment, penting buat kita. Kalau kita enggak kelihatan sehat, susah untuk kerja," sambungnya.

Untuk menjaga kesehatannya pula, pemain film Critical Eleven ini mengatakan bahwa ia harus mengurangi kesukaannya berburu jajanan.

"Itu kekurangan aku di situ. I love to eat, aku sering dinner sendirian, it is my holiday. Itu momen yang sendiri dan, I don't know, aku senang ngomong sama chef. Ini selalu aku pengin kurangi, karena ujungnya setiap akhir minggu atau akhir bulan, 'Oh my God, what are you doing?" ungkap tunangan vokalis Raisa Andriana ini.

"Kayaknya gue bisa masak ini dengan seperempat harganya. Cuma, kadang-kadang, orang memang suka belanja sepatu atau segala macam, dan itu bukan aku," lanjutnya.

Meski demikian, mengobrol dengan chef menambah pengetahuan Hamish di bidang kuliner.

"It's experience, sharing sedikit. Restoran itu, selain makanannya, kalauchef-nya keluar itu dia cerita tentang gimana cara dia bikin, pakai rempah ini, rempah itu, kreativitas dia buat bikin meal itu, dan selain itu service dan ambiance-nya. Itu satu hobi yang harus dikontrol dari diri saya," ucapnya. (Kompas.com/Sintia Astarina)

