Untuk Memenuhi Suplai Vaksin, Bio Farma Kerja Sama dengan Lembaga Riset Dalam dan Luar Negeri

TRIBUNJABAR.CO.ID,BANDUNG- Kemarin, Selasa (1/8/2017), Presiden RI meresmikan Imunisasi Measles Rubella (MR) Produksi Bio Farma.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan juga pencanangan Kampanye Imunisasi MR.

Pencanangan kampanye secara nasional itu digelar di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 10 Sleman.

Beberapa menteri hadir dalam di antaranya Menteri Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Mereka ditemani Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Sleman serta Direksi Bio Farma.

Plt. Direktur Utama Bio Farma, Juliman, mengatakan sebagai BUMN farmasi dan satu-satunya produsen vaksin di Indonesia, Bio Farma berkomitmen meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui pemenuhan vaksin yang dibutuhkan untuk program imunisasi nasional.

Untuk memenuhi kebutuhan vaksin, PT Bio Farma melakukan kolaborasi riset dengan lembaga riset dalam dan luar negeri serta kerja sama produksi dan suplai produk dengan partner global.

"Sebagai produsen vaksin yang telah diakui WHO, Bio Farma melakukan kerja sama suplai produk dengan partner di negara maju maupun sesama industri vaksin di negara berkembang yang telah mendapat Pre Qualification WHO (PQ WHO) untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan global," katanya di Bio Farma Bandung, Rabu (2/8/2017).

Hal serupa dikatakan Direktur Pemasaran Bio Farma, M Rahman Rustan.

Menurutnya, vaksin yang digunakan untuk program imunisasi nasional termasuk vaksin MR, merupakan produksi Bio Farma dan telah menenuhi standar internasional.

"Vaksin MR sudah memenuhi standar untuk aspek quality, safety dan efficacy-nya, sehingga aman untuk diberikan," katanya. (*)