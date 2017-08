Situs Luar Negeri Tertawakan Kabar Penolakan SNSD Tampil di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 18 Agustus depan, ada acara seru di Monas.

Soalnya, salah satu girlband paling terkenal di Korea bahkan dunia, SNSD bakal memeriahkan COUNTDOWN ASIAN GAMES 2018! (Sengaja ditulis huruf kapital semua).

Sayangnya, segelintir pihak menolak kedatangan SNSD karena dianggap tampil untuk memeriahkan hari proklamasi dan kenapa nggak seniman Indonesia aja yang tampil.

Bahkan, kabar penolakan ini udah masuk media internasional juga.

Sekjen PSSI: Selama 5 Laga Persib Bandung, Bobotoh Sama Sekali Tak Boleh Hadir di Stadion https://t.co/cco8wmmCtI via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) August 2, 2017

Koreaboo, situs yang khusus membahas Korea-Koreaan menulis "Indonesian Politicians Outraged Over Girls’ Generation’s Upcoming Visit."

Artikel tersebut mendapat ribuan komentar dari para netizen.

"She just mad because her own people love and know more about GG (Girls Generation) than her lol," komentar akun Facebook James Kim.

Sebagai penutup, cuma mau ngingetin SNSD bukan tampil di perayaan ulang tahun Indonesia. Sekali lagi, BUKAN DI PERAYAAN ULANG TAHUN INDONESIA. (*)