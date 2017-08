Laudya Cynthia Bella Digosipkan dengan Duda, Afif Kalla Sudah 'Buka-bukaan' dengan Wanita Cantik Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Futhuriyyah Mahendra

TRIBUNJABAR.CO.ID - Nama Afifuddin Suhaeli Kalla atau Afif Kalla mulai dikenal publik semenjak dirinya bertunangan dengan artis cantik Laudya Cynthia Bella.

Namun ternyata pertunangan Bella dengan keponakan Jusuf Kalla tersebut kandas tanpa alasan yang jelas.

Setelah hubungannya dengan Afif Kalla kandas, Bella langsung dikabarkan dekat dengan seorang duda anak satu, Engku Emran.

Lalu bagaimana kabar Afif Kalla sekarang?

Ternyata Afif Kalla telah memiliki kekasih baru bernama Tistha Nurma yang merupakan seorang artis dan produser.

Terakhir, Tistha Nurma membintangi film berjudul The Promise yang dirilis pada Februari 2017 silam.

Kabar hubungan Afif Kalla dan Tistha Nurma yang mulai terbuka itu lalu diunggah oleh akun @lambe_turah di Instagram.

Pada unggahan pertama, terlihat sebuah foto karangan bunga berwarna putih dan sebuah kartu bertuliskan 'Good luck untuk sidang besok! Hope this flower can help (emoticon senyum)'.