Deddy Corbuzier Sindir Soal Video Viral: Tolong Tahu Diri, Kamu Itu Sudah Tua!

TRIBUNJABAR.CO.ID - "Jadi artis tuh nggak usah sok keren. Mikir! Sebelum lo lahir, gue udah terkenal" ucap Deddy Corbuzier pada pembuka video YouTube-nya yang bertajuk 'Motive'.

Yap, Deddy Corbuzier kembali mengunggah video yang membahas isu terpanas yang terjadi di Indonesia di akun YouTube pribadinya pada Rabu (2/8/2017).

Video kali ini ia beri judul 'GAK USAH NORAK JADI ARTIS! a ROASTING (MOTIVE DEDDY CORBUZIER)'.

Pada pembuka video ini, Deddy Corbuzier tampak memberikan pendapat kerasnya terhadap satu sosok artis yang ia bahas dalam videonya kali ini.

"Oh my God! Do you understand who you think you are? Do you even know who you are?" tanya mantan suami Kalina Oktarani ini.

"Lo itu siapa? Nggak usah sok belagu, anak kemarin sore aja belagunya udah kayak apaan. Berkarya, berkarya. Karya apaan? Karya kamu itu kayak sampah" tambah Deddy.

Ia pun menunjukkan video dari artis tersebut yang menjadi viral di media sosial dan Deddy mengatakan bahwa artis itu tidak tahu malu.

Dalam video tersebut, Deddy pun akan memberikan reaksinya terhadap video artis yang menjadi viral tersebut.