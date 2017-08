Wow! Ini Buku Mewarnai Termahal di Dunia, Dihargai Rp 401 Juta. Apa Saja Sih Kelebihannya?

TRIBUNJABAR.CO.ID– Kegiatan mewarnai buku untuk orang dewasa menjadi populer beberapa tahun terakhir ini.

Kegiatan ini dipercaya bisa menghilangkan stress dan mengenang kembali masa kecil.

Buku mewarnai khusus orang dewasa ini banyak dijual di toko-toko buku dengan bermacam-macam tema gambar.

Namun, sebuah perusahaan khusus barang mewah, Very First To, melakukan sebuah penelitian khusus.

Dari penelitian itu, mereka menyadari bahwa tidak ada buku mewarnai yang mewah yang dikhususkan bagi orang kaya.

Perusahan itu pun memutuskan untuk membuat buku mewarnai yang mewah.

Buku mewarnai itu diberi nama Bespoke Coloring Book.

Gambar dalam buku itu dibuat oleh ilustrator terkenal di dunia, yaitu Ian Beck.

Untuk diketahui, Ian Beck adalah pembuat ilustrasi cover untuk album Goodbye Yellow Brick Road dari Elton John yang terkenal itu.