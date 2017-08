Reinaldo Unggah Foto di Instagram, Kepsennya Memberi Sinyal Merapat ke Persib?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Reinaldo Elias da Costa striker PSM yang disebut-sebut akan memperkuat Persib Bandung memilih tidak mengeluarkan pernyataaan apapun terkait isu kepindahannya itu.

Melalui akun Instagramnya, Reinaldo justru memposting foto dirinya yang sedang menggunakan baju PSM berwarna merah sembari mengangkat tangannya.

Reinaldo pun menuliskan sebuah kepsen yang mengundang banyak pertanyaan, foto itu sudah mendapat like sebanyak 5.000 lebih dan 249 akun berkomentar di postingan tersebut.

Berikut kepsen yang dituliskan penyerang Brazil berpaspor Australia tersebut.

"Sometimes is better be quiet and wait until the storm finish, don't judge if you don't know the reality are some wolves that dress like rabbit. One thing i know that god never fail. And don't believe in everything you see or read,".

Jika diartikan, kurang lebih Reinaldo berkata "Terkadang lebih baik diam dan menunggu sampai badai selesai, jangan menilai jika Anda tidak tahu kenyataannya ada beberapa serigala yang berpakaian seperti kelinci. Satu hal yang saya tahu bahwa tuhan tidak pernah gagal. Dan jangan percaya dengan segala sesuatu yang Anda lihat atau baca,"

⁠⁠⁠⁠⁠

Belum jelas apa maksud dari Reinaldo yang memposting itu pada Senin (31/7/2017).

Isu kepindahan Reinaldo ke Persib memang semakin kencang, disebut-sebut pemain yang identik dengan No 9 ini bakal menggantikan peran Carlton Cole yang akhirnya dipecat oleh manajemen Persib.

⁠⁠⁠⁠⁠

Bahkan Manajer Persib Umuh Muchtar, sempat menyebutkan ada dua pemain yang datang ke Bandung, satu dari Portugal dan satunya lagi Reinaldo.