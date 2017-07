Peringati Hari Bakti ke 70, TNI AU: We Are System and We Are Unity

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - TNI Angkatan Udara memperingati hari bakti ke 70 untuk mengenang semangat kepahlawanan dan patriotisme 29 Juli 1947.

Tepat 70 tahun, TNI AU pun berbenah diri guna menjadi lebih profesional, modern, solid, dan berintegritas menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seluruh anggota TNI AU, mulai perwira, bintara, hingga tamtama, dan aparat sipil negara (ASN), serta pelajar ikut hadir dalam apel upacara peringatan hari bakti ini, di Lapangan Apron Lanud Husein Sastranegara, Sabtu (27/7).

Dalam upacara peringatan ini dipimpin langsung oleh inspektur upacara, Marskal Pertama TNI Hadi Suwito.

Dia menyampaikan, setiap tahunnya TNI AU memperingati hari bakti dengan disampaikan pula lintasan sejarah terkait tragedi 29 Juli 1947.

Tragedi tersebut, kata inspektur upacara (irup) ada dua peristiwa penting di dalamnya, yakni adanya jiwa patriotisme melalui keberhasilan menggagalkan serangan udara pertama. Kedua, gugurnya putra-putri bangsa dalam melakukan misi kemanusiaan.

"Jadi, banyak nilai-nilai kepahlawanan yang mesti kita renungi. Sebab, medan perjuangan kali ini telah berubah dengan tantangan dan tugas yang semakin berat. Sehingga, berpikir rasional sangat penting dalam melakukan perencanaan," katanya.

Poin penting lainnya, ialah mesti adanya sinergitas satu dengan lainnya.

Sebab, dalam hal apapun tidak ada satu orang yang lebih hebat.

"Yang ada adalah we are system and we are unity," ucapnya. (*)