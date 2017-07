Buntut Isap Tembakau Gorilla, Andhika The Titans Terima Dihukum 8 Bulan Penjara,

Andhika The Titans tengah mendengarkan pembacaan vonis pada sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (27/7/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Rezeqi Hardam Saputro

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Majelis hakim memvonis Andhika Naliputra Wiraharja alias Andhika The Titans hukuman delapan bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni satu tahun penjara.

Hal itu terungkap dalam sidang putusan kasus kepemilikan ganja sintetis atau kerap disebut Tembakau Gorilla di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (27/7/2017).

Majelis hakim yang dipimpin Dariyanto SH menyatakan, terdakwa Andhika terbukti memiliki dan mengonsumsi tembakau gorila sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama, pasal 127 ayat (1) hueuf a jo Pasal 6 ayat (3) UU No. Tahun 2009 tentang narkotika jo peraturan Menkes RI No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara, dikurangi masa tahanan," kata Dariyanto, saat membacakan amar putusannya.

Sebelum membacakan vonis, majelis kami terlebih dulu menyampaikan hal memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan.

Untuk yang memberatkan, terdakwa tidak membantu pemerintah dalam memberantas narkoba, meresahkan masyarakat dan sebagai publik figur tak patut dicontoh.

Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatan.

Seperti biasa, Andika datang ke persidangan mengenakan rompi merah bertuliskan 'Tahanan Kejari Bandung'. Pria berkacamata itu pun hadir mengenakan kupluk.

Atas putusan tersebut, Andhika dan tim kuasa hukumnya menyatakan menerima. Sedangkan tim jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir.