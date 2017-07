Asistennya Sebut Dewi Perssik Sebagai Masa Depan Dia, Mereka Resmi Pacaran?

TRIBUNJABAR.CO.ID - Bukan hanya satu kali saja Dewi Perssik gagal dalam urusan cinta dan rumah tangga.

Setelah menikah dengan suami pertamanya, Saipul Jamil, Dewi Perssik sempat menikah lagi dengan Aldiansyah Taher.

Dari pernikahan sirinya dengan suami keduanya ini, Dewi Perssik mengadopsi seorang anak laki-laki yang diberinya nama Felice Gabriel.

Namun sayang, pernikahan keduanya ini lagi-lagi gagal hingga menjadikan dirinya sebagai janda untuk kedua kalinya.

Lama tak diketahui kisah cintanya, asisten pribadi Dewi Perssik, Angga Wijaya mengungkap fakta baru yang mengejutkan.

Seperti biasa, Angga mengunggah foto kebersamaannya dengan Dewi Perssik.

Tak hanya itu saja, Angga juga menulis caption jika Angga adalah masa depannya.

"You are my future @dewiperssikreal," ujar Angga Wijaya.

Mendapatkan caption begitu menohok dari asisten pribadinya yang begitu tampan.

Dewi pun memilih untuk membalas caption Angga dengan menuliskan komentar "Miss u so much".

Instagram/jenk_kelin_official ()

