Model Majalah 'Hot' yang Tinggal di Apartemen Gateway Bandung Syok Saksikan Kakak-beradik Bunuh Diri

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Elvia Putri, model cantik yang tinggal di apartemen Gateway di Jalan Ahmadyani, Kota Bandung, mengaku melihat dengan kepala sendiri aksi bunuh diri kakak-beradik dari apartemen tersebut.

Lewat Instagram Story @elviaputri13, model yang kebanyakan pose tubuhnya menghiasi banyak majalan pria dewasa itu menceritakan pengalaman mengerikan yang dialaminya tersebut.

Elvia juga mengaku sempat merekam detik-detik terakhir jelang aksi bunuh diri tersebut.

Elvia tinggal di lantai 7 sementara dua pelaku bunuh diri diketahui terjadi di lantai 5a.

Setelah menyaksikan aksi tersebut Elvia mengaku syok dan gemetaran dan karena hal ini, Elvia Putri ingin langsung pindah apartemen.

Berikut curahan isi hati Elvia lewat Instagram Story @elviaputri13:

Tolong pengertiannya terlalu banyak DM masuk sms dan telepon..guys, i am shocked too please i can't gw lantai 7 dan mereka (almarhumah) lantai 5a. So close gue mau pindah apart besok!"

"Sorry videonya gw hapus guys, karena terlalu banyak viewers..dan ada yang masukin video gw ke youtube..inget Allah. God Blessed!"

"Stop it guys please gw mohon pengertiannya..gw yang rekam gw yang liat langsung dan jeritan gw sampe ngegeter gakuat.. terlalu banyak nyebar videonya sorry gw hapus.. krn sampe masuk youtube dll. please stop. i am shocked too i can't! Stop DM/call/text me.