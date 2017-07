Jadi Staf Ahli dan Diisukan Dekat dengan Menteri, Puteri Indonesia 1992 ini Hangat Diperbincangkan

TRIBUNJABAR.CO.ID - Puteri Indonesia 1992, Indira Soediro mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial Twitter.

Cuitan demi cuitan muncul membahas perempuan yang pernah jadi ratu sejagad Indonesia itu.

Cuitan yang beredar membahas soal isu kedekatan dirinya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Kehebohan itu mulai muncul saat foto kebersamaan Indira dan Ignasius Jonan tengah berjalan bersama di suatu tempat.

Pada laman Chirpstory.com, Selasa (25/7/2017), pukul 18.51 WIB, stories berjudul 'Diisukan "Dekat" dg Menteri Jonan, Indira Soediro Mantan Puteri Indonesia Tutup Akun Instagram?' bertengger di urutan nomor wahid Top Realtime Access.

Sebenarnya bukan hal yang mustahil terjadi jika Indira bisa berada di samping Ignasius Jonan.

Pasalnya wanita beranak enam itu memang seorang staf khusus Kementerian ESDM.

Berdasarkan foto kartu nama Indira yang beredar di media sosial, dirinya menjadi Special Staff to The Minister of Energy and Mineral Resources for Communications and Information.