Kepala Humas PN Bandung Kehilangan Surat Berharga

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung, Wasdi Permana, kehilangan dompet yang berisi surat-surat penting saat dalam perjalanan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung, menuju Sadang Serang Bandung, Minggu (23/7/2017).

Diduga dompet tersebut tertinggal dan hilang di dalam mobil yang dirental Wasdi Permana dari Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Berikut isi dari dompet berwarna hitam milik Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung :

1. KTP a.n Wasdi Permana

2. SIM Gol. A a.n Wasdi Permana

3. SIM Gol. C a.n Wasdi Permana

4. STNK mobil Toyota Rush No Polisi D 1258 ABA a.n Wasdi Permana

5. STNK Sepeda Motor Honda Suprafit No. Polisi D 2458LX a.n Wasdi Permana

6. Dua buah kartu ATM Bank BRI a.n Wasdi Permana (sudah diblokir tanggal 24 Juli 2017)

7. NPWP a.n Wasdi Permana

8. Kartu Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), a.n Wasdi Permana

9. Surat surat lainnya

10. Sejumlah uang tunai

Jika menemukan, agar bisa bersedia menyerahkan kepada pemiliknya, H Wasdi Permana SH MH, ke Jl Menara Air III No 5 Rt06/13, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, atau menghubungi nomor 081394541964