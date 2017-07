Delegasi Pendidikan Jepang Audiensi dengan Aher

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Sentra Global Edukasi (SGE) sebagai konsultan pendidikan Indonesia-Jepang bersama delegasi institusi pendidikan Jepang, menggelar audiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (24/7/2017).

Delegasi tersebut terdiri atas beberapa institusi pendidikan di Jepang, yaitu Okayama Institute of Languages, Chugoku Gakuen University, KIBI International Unversity atau Junsei School of Nursing and Welfare, Sendagaya Japanese Institute, dan Kagisen atau Okayama Science and Technology College.

Chairman SGE, Rudi Subiyanto, mengatakan audiensi ini merupakan kunjungan balasan atas Kunjungan Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat serta beberapa Kepala SMA dan SMK di Jawa Barat ke Okayama, Jepang, pada 7-13 Mei 2017. Kunjungan tersebut pun difasilitasi oleh SGE.

Rudi mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyampaikan gagasan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang pengembangan program pendidikan profesional ke Jepang bagi lulusan SMA/SMK yang dituangkan dalam suatu konsep "Indonesian Support NET (ISN)".

Konsep tersebut akan menjadi kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Okayama untuk kalangan SMA/SMK/Akademi/Universitas dan beberapa perusahaan di Indonesia maupun di Jepang, termasuk program untuk orang tua dan para pelajarnya.

Pada kesempatan kali ini, Direktur SGE, Rizka Sungkar, menjelaskan bahwa pengembangan program pendidikan SGE dalam konsep ISN akan menjadi bukti nyata bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah tanggung jawab bersama dan untuk dirasakan bersama di masa mendatang.

Sejak 2015, SGE bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan BMPS Provinsi Jawa Barat dengan memberangkatkan dua angkatan dengan total 32 lulusan SMK dan SMA di Provinsi Jawa Barat yang melanjutkan pendidikannya di Jepang.