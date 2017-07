DAM Ajak Pecinta Motor Honda Asah Kreativitas di Honda Modif Contest

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Untuk mewadahi kreativitas modifikator dan komunitas sepeda motor Honda di Jawa Barat, PT Astra Honda Motor (AHM) bekerja sama dengan PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Barat menggelar Honda Modif Contest (HMC) 2017 mengusung tema “We Create, We Ride” di Bandung pada 23 Juli 2017.

Menurut Krisgianto Lilikwarga, Direktur Utama DAM, gelaran HMC bertujuan untuk menciptakan motor yang berani tampil modis dan elegan dengan memberikan kesempatan kepada para modifikator dan komunitas sepeda motor Honda untuk berkarya sesuai dengan karakter yang diinginkan namun tetap aman dan layak dikendarai.

Gelaran HMC 2017 menyajikan 6 kelas yang dilombakan. Untuk motor Honda produksi tahun 2006 keatas, dibuka 4 kelas yakni kelas Matic & Cub Stock untuk gaya modifikasi Stock & Stickers / Decals dengan mesin skutik dan cub, Matic & Cub Advance untuk gaya modifikasi Advance & Airbrush / Paintings dengan mesin skutik dan cub, Sport Stock untuk gaya modifikasi Stock & Stickers / Decals dengan mesin sport, Sport Advance untuk gaya modifikasi Advance & Airbrush / Paintings dengan mesin sport.

Selain itu, turut dibuka 2 kelas lainnya yakni kelas Free For All (FFA) untuk modifikasi tipe skutik, cub dan sport dengan gaya modifikasi ekstrim dan All Stock Advance < 2006 untuk motor cub dan sport Honda produksi dibawah tahun 2006 dengan gaya modifikasi Stock / Advance, Stickers / Decals, Airbrush & Paintings.

Ajang HMC juga menjadi sarana bagi pecinta sepeda motor Honda yang tergabung dalam Ikatan Motor Honda Jawa Barat (IMHJB) untuk membina persaudaraan yang telah terjalin melalui beragam aktivitas yang telah disiapkan berupa Gathering, Fun Community Modification Contest, Interactive Games, Social Media Games, dan Bazaar.

DAM juga menyediakan area riding test bagi yang ingin mencoba produk-produk terbaru sepeda motor Honda. Selain itu, tersedia booth penjualan sepeda motor Honda, Honda Genuine Parts dan Honda Genuine Accessories serta Apparel dengan penawaran diskon yang menarik.

“Pada ajang lomba modifikasi Honda ini, para modifikator HMC 2017 ini memperebutkan beragam hadiah menarik. Kami akan memilih satu pemenang pada setiap kelas untuk dikompetisikan kembali di ajang akbar Final Battle HMC 2017 pada bulan Oktober,” pungkas Krisgianto. (*)