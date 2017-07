Agenda Pemkot Bandung, Senin 24 Juli 2017

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Agenda Wali Kota Bandumg Ridwan Kamil bersama wakilnya Oded M Danial serta Sekda Yossi Irianto, Senin ( 24/7/2017).

Emil sapaan Ridwan Kamil mengawali kegiatan dengan pacara kenaikan bendera di Plaza Balai Kota.

Upacara dirangkaikan dengan pemberian bantuan pendidikan untuk siswa PAUD.

Bantuan juga diiberkan kepada siswa rawan melanjutkan pendidikan (RPM) untuk siswa sekolah swasta.

Emil juga akan menyerahkan kartu Bandung juara (untuk siswa RMP di sekolah negeri).

Usai upacara agenda Emil pukul 09.00 Penandatanganan NPHD antara Pemkot Bandung dgn KPU di Ruang Tengah.

Emil melanjutkan kegiatan jam 10.30 Shooting untuk Bandung Planning Gallery Balaikota Taman Sejarah.

Emil pukul 16.00 memberikan arahan di acara sosialisai pembangunan LRT Koridor 3 (peserta SKPD dan warga terdampak 200 orang di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika.

Pukul 17.00 Emil menerima GAIA (Global Alliance of Incinerator Alternatives) Asia Pacific dan IA ITB Jabar, perihal rencana pelaksanaan 5th International Zero Waste Conference di Bandung dan progress report program Zero Waste City di Kota Bandung di Pendopo.