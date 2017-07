Surat untuk Chester Bennington dari Anak Laki-lakinya Sebelum Ayahnya Meninggal

TRIBUNJABAR.CO.ID - Kepergian vokalis Linkin Park, Chester Bennington memang sangat mengejutkan.

Chester ditemukan meninggal di kediamannya di Palos Verdes Estates, Los Angeles.

Vokalis Linkin Park ini meninggal di usianya yang ke-41 tahun.

Menurut pihak berwajib, Chester dikabarkan kemungkinan besar meninggal karena dugaan bunuh diri.

Namun ada cerita yang menyedihkan sebelum Chester Bennington meninggal dunia.

Sang anak, Tyler Bennington menulis surat pendek di atas kertas post-it yang ditempel di gelas ayahnya.

Tulisan itu berbunyi:

“Dad, enjoy your rehearsal or whatever your doing today. Love life because it’s a ‘Castle of Glass’. Tyler.”

(Ayah, selamat melakukan rehearsal atau apapun yang mau kamu lakukan, Cintai hidup karena ini "Castle of Glass", -Tyler)

Castle of Glass adalah salah satu lagu Linkin Park.