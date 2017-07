Lahir dari Keluarga Pecinta Musik Jazz, Eva Celia Lebih Suka Genre ''RnB'' dan ''Soul''

Eva Celia ketika tampil di TP Jazz Bandung 2017 di The Papandayan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jumat (21/7/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Dibesarkan dengan musik jazz, Eva Celia tak memungkiri album And It So Begins terdapat sentuhan jazz.

Eva Celia mengaku pengaruh jazz dari ayahnya, Indra Lesmana, banyak memengaruhi musiknya.

"Memang ada sentuhan jazz-nya tapi bukan hanya itu sih," ujar Eva Celia saat ditemui seusai tampil di TP Jazz Bandung di The Papandayan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jumat (21/7/2017).

Eva Celia lebih menyukai genre musik yang old school, rnb dan soul.

Lagu-lagu genre musik itulah yang sering ia bawakan saat naik panggung.

Walaupun kerap kali tampil di berbagai acara, Eva Celia mengaku selalu deg-degan ketika akan tampil.

Eva Celia yang lahir di keluarga musisi jazz mengaku sudah menjadikan aliran musik ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupannya.

Bahkan puteri Indra Lesmana ini aktif mengkampanyekan generasi muda untuk mencintai musik jazz melalui penampilannya.

Eva Celia juga sudah memiliki album berjudul And It So Begins yang di dukung oleh Indra Lesmana. (*)