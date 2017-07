Dalam Bermusik, Eva Celia Mengaku Sangat Terinspirasi oleh Sosok Ayahnya

Eva Celia ketika tampil di TP Jazz Bandung 2017 di The Papandayan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jumat (21/7/2017).

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kedekatan Eva Celia dengan sang ayah yang juga musisi jazz ternama, Indra Lesmana, membuat dirinya mendapatkan banyak inspirasi mengenai musik sejak kecil.

Menurut Eva Celia, ia kerap dijemput sang ayah ketika pulang sekolah.

"Ayah suka ngedengerin Stevie Wonder dan Pat Matheney saat perjalanan pulang di mobil," ujar Eva Celia saat ditemui seusai tampil di TP Jazz Bandung, Hotel Papandayan, Bandung, Jumat (21/7/21017).

Banyaknya inspirasi genre musik yang Old School, RnB and Soul membuat Eva Celia menyanyikan lagu yang seringkali Ia dengar.

Eva Celia memiliki warna berbeda dalam musiknya dan hal itu jarang dimiliki oleh anak muda saat ini.

Eva Celia baru saja meluncurkan album barunya yaitu And So It Begins.

Muda dan berbakat, Eva Celia bahkan menciptakan semua lagu dan lirik yang terdapat di album ini.



Dalam album pertamanya ini Eva Celia mengangkat tema tentang berbagai hal positif dan penuh harapan mengenai kehidupan