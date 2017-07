Tak Pernah Menang di Empat Laga Terakhir, Persib Bandung Terlempar ke Peringkat 13

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Persib Bandung gagal mengalahkan musuh bebuyutannya, Persija Jakarta di Pekan 16 Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (22/7/2017).

Persib hanya bisa membuat satu gol lewat bidikan Achmad Jufriyanto di menit 15.

Sayang, gol tunggal itu dibalas Ramdani Lestaluhu, lima menit berselang.

Hasil imbang membuat perolehan poin Maung Bandung jadi 21 dari 16 main.

Hasil seri keenam di musim ini juga membuat Persib terlempar ke peringkat 13 klasemen sementara.

Posisi Persib melorot setelah Borneo FC mengandaskan Perseru Serui 2-0, petang tadi.

Persib hanya unggul 10 poin dari peringkat teratas zona degradasi, Perseru.

Skor 1-1 membuat Persib tak pernah merasakan kemenangan dalam empat pertandingan terakhir.

Atep dkk terakhir merasakan kemenangan ketika membekap PSM Makassar 2-1, 5 Juli lalu.

Lima pertandingan terakhir Persib Bandung:

Persib vs PSM Makassar 2-1

Madura United vs Persib 3-1

Persib vs Persela 1-1

Mitra Kukar vs Persib 2-1

Persib vs Persija Jakarta 1-1