Video ini Diunggah 1 Jam Sebelum Chester Bennington Meninggal Gantung Diri

TRIBUNJABAR.CO.ID - Vokalis Linkin Park, Chester Benninton, ditemukan tewas bunuh diri di rumahnya di kawasan Palos Verdes Estates, California (20/7/2017).

Kabar kematian vokalis band rock itu membuat publik terkejut.

Apalagi melihat penyebab nyawanya melayang karena gantung diri.

Siapa sangka satu jam sebelum Chester Benninton mengakhiri nyawanya sendiri, ada video yang diunggah ke YouTube.

Ya, video itu jadi video terakhir kebersamaan sang vokalis dengan Linkin Park.

Video berjudul Talking To Myself (Official Video) - Linkin Park tersebut diposting oleh channel resmi Linkin Park.

Waktu pengunggahannya yaitu pada, Kamis (20/7/2017) siang sekitar pukul 13.00 waktu AS atau Jumat (21/7/2017) dini hari WIB.

Kemudian satu jam setelahnya, situs TMZ melaporkan bahwa vokalis Linkin Park, Chester Bennington meninggal dunia.

Sampai berita ini diterbitkan video tersebut sudah ditonton sebanyak 2.100.873 kali.

Di kolom komentar pun banyak warganet yang menuliskan RIP Chester Bennington. (Tribun Jabar/Indan Kurnia)