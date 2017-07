'FinTech', Format Bisnis Praktis dan Efisien bagi Masyarakat

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Dewasa ini, internet memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Internet menjadikan setiap orang dapat terkoneksi tanpa terjegal batasan bangsa, negara.

Dalam dunia bisnis, teknologi internet membuat masyarakat mengenal konsep 'online shoping.'

"Dahulu jika seseorang hendak membeli sesuatu merek harus mencarinya ke pasar, tapi dengan internet seseorang dapat berbelanja suatu barang dari mana saja hanya dengan sentuhan jemari," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada acara 'The 8th International Conference on Sustainable Collaboration in Business, Technologi, Information, and Innovation' (SCBTII), di Hotel Grand Preanger Bandung, Kamis (20/07/2017).

Teknologi internet tidak hanya mewarnai perdagangan barang saja, tetapi juga jasa.

Contohnya industri transportasi online, perbankan online, hingga jasa logistik pun kini bisa dilakukan secara online.

Gubernur Aher mengatakan, bahwa perkembangan teknologi dalam area finansial memberikan transaksi finansial yang lebih efisien dengan sistem yang lebih baik dan modern.

Ini merupakan bentuk bisnis baru yang saat ini dikenal dengan Finansial Technologi, atau 'Fintech.'

"Teknologi memberikan kita efisiensi, efisiensi membawa produktivitas yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, dan lingkungan bisnis yang lebih kompeten dibanding bisnis konvensional," ungkap Aher.

National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, menjabarkan FinTech sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial.

Kata FinTech sendiri berasal dari kata financial dan technology yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Konsep FinTech yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial diharapkan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Dengan sejumlah pertimbangan tersebut, Gubernur Aher berharap keberadaan FinTech dapat membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi, dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Untuk dapat menjajal usaha di sektor tersebut, Aher berpesan agar masyarakat dapat melakukannya dengan kejelian. Adapun kreativitas tentu menjadi modal utama dalam menjalankan bisnis pada sektor, atau bidang apapun.