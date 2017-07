Ke Mana Uang Korupsi e-KTP Mengalir? Ini Daftarnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menguraikan beberapa pihak yang mendapat keuntungan dari perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Keduanya merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).

Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan mantan Direktur Pengelola Informasi Ditjen Dukcapil Kemendagri tersebut didakwa merugikan negara Rp 2,3 triliun dalam proyek pembuatan e-KTP.

Irman dan Sugiharto masing-masing dituntut 7 tahun dan 5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lalu, siapa saja yang diuntungkan dari tindakan Irman dan Sugiharto itu?

Pihak-pihak yang menerima duit tersebut di antaranya:

1. Miryam S Haryani sebanyak US$ 1,2 juta

2. Diah Anggraini US$ 500. 000

3. Markus Nari US$ 400.000 atau Rp 4 miliar

4. Ade Komarudin US$ 100.000

5. Hotma Sitompul US$ 400.000

6. Husni Fahmi US$ 20. 00 dan Rp 30 juta

7. Drajad Wisnu Setiawan US$ 40. 000 dan Rp 25 juta

8. Enam orang anggota panitia lelang masing-masing Rp 10 juta

9. Direksi LEN industri masing-masing Rp 1 miliar dan untuk gathering masing-masing Rp 1 miliar

10. Untuk para anggota Tim Fatmawati: Jimi Iskandar, Tedja susilo, Andi Noor, Dudi, Kurniawan masing-masing sebesar Rp 60 juta

11. Mahmud Toha Rp 30 juta

12. Manajemen bersama konsorsium sebesar Rp 137 miliar.

13. PT PNRI Rp 107 miliar

14. PT Sandipala Arthaputra Rp 145 miliar

15. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding PT Sandipala sebesar Rp 148,86 miliar

16. PT LEN Industri sebesar Rp 3,41 miliar

17. PT Sucofindo sebesar Rp 8,23 miliar

18. PT Quadra Solution Rp 79 miliar

Majelis mempertimbangkan bahwa adanya aliran uang tersebut menguntungkan terdakwa dan berbagai pihak.

Selain itu, karena tindakan ini diketahui oleh para terdakwa secara sadar, hal itu memenuhi unsur pidana pasal yang didakwakan.

"Menimbang perbuatan tersebut terbukti menguntungkan terdakwa dan pihak lain, dan menjadi tujuan dan dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenang, maka unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi," ucap salah satu hakim ketika membacakan putusan.(Teodosius Domina/Kontan)